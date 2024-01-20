مسئول أمريكي بارز في الشئون الاقتصادية يزور كوريا الجنوبية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المسئول عن الشئون الدبلوماسية الاقتصادية بها سوف يزور كوريا الجنوبية، في إطار جولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع حلفاء وشركاء أمريكا الرئيسيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



ونقلت شبكة "كي. بي. إس. وورلد" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، سيزور فيتنام والفلبين وكوريا الجنوبية، في الفترة ما بين 21 يناير والأول من فبراير.



ويرأس فرنانديز خلال زيارته لكوريا الجنوبية جلسة الحوار الاقتصادي الثامن لكبار المسئولين، وهو نقاش منتظم على مستوى نائب الوزير حول التعاون الاقتصادي الشامل بين الدولتين.



وتوقع مراقبون أن يشهد الحوار مختلف القضايا في 31 يناير، بما في ذلك "قانون الرقائق والعلوم الأمريكي" وقانون "تقليص التضخم" وسلاسل توريد المعادن المهمة وقيود التصدير المفروضة على الصين.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن فرنانديز سيشدد على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية النشطة بين أمريكا وكوريا واستمرار التعاون حول المعادن المهمة وأشباه الموصلات وأمن الطاقة.