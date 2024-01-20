المزارعون الألمان يواصلون احتجاجهم أمام ديوان المستشارية في برلين

واصل 1000 مزارع ألماني سلسلة احتجاجاتهم، اليوم السبت، مطالبين بزيادة حماية البيئة والحيوان ورفض الهندسة الجينية والأسعار غير العادلة.

وذكرت الشرطة أن عدة مئات من المحتجين تجمعوا أمام مقر حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ظهر اليوم لبدء مظاهرة المزارعين.

وتوجه نحو 1000 متظاهر باستخدام عدة عشرات من الجرارات من هناك إلى ديوان المستشارية في الحي الحكومي في برلين، وكان يُسْمَع في تلك الأثناء أصوات الأبواق والطبول وموسيقى الجيتار.

وتم تنظيم المظاهرة التي انضم إليها نحو 7,000 شخص آخر أمام ديوان المستشارية تحت شعار "الطعام الجيد يحتاج إلى مستقبل - من أجل زراعة خالية من التعديل الوراثي وصديقة للبيئة في الأماكن الريفية".

وكان ما يتراوح ما بين 40 و 50 جرارا انطلقت صباحا صوب العاصمة الألمانية، وكان بعضها يحمل لافتات مثل "أرض المزارعين ملك للمزارعين"، "الغذاء مسألة سياسية" و "المزارعون قبل مصالح الشركات".

ونظم المزارعون وجماعات أخرى احتجاجهم ليتزامن مع فعاليات معرض "الأسبوع الأخضر الدولي"، وهو معرض زراعي يقام في برلين، ودعا المزارعون إلى تنفيذ سياسة زراعية أكثر استدامة.

وقام ممثلون عن تحالف يطلق على نفسه اسم "لقد سئمنا" بتقديم مذكرة احتجاج إلى وزير الزراعة جيم أوزديمير بعنوان "وقف الظلم والجوع - تعزيز حقوق المزارعين في جميع أنحاء العالم".