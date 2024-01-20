حقق فيلم "الحريفة" أمس، مليونين و87 ألف جنيه؛ ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 15 مليونا و38 ألف جنيه.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، وتواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.

‎وتدور أحداث "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "الإسكندراني"، محققا مليون و43 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 15 مليونا و761 ألف جنيه.

"الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

• فيلم أبو نسب يحقق 906 آلاف جنيه

وفي المركز الثالث، جاء فيلم "أبو نسب"، محققا 906 آلاف جنيه؛ ليصل بذلك إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 38 مليونا و286 ألف جنيه.

والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية «علي» طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.

وتأخذ الأجواء السعيدة، منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داود من السجن فى ذات يوم زفافهما.

فيجد «علي» نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم «مقسوم» محققا 231 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته في 3 أيام عرض إلى 595 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة.

أما الأحداث فتدور في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعد ما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم «شماريخ» محققا 153 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض، إلى 26 مليونا و530 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وآدم الشرقاوي، وسامي مغاوري، وهدى المفتي، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش والذي كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول «رؤوف»، الابن غير الشرعي لتاجر الأسلحة المصري القاسي القلب «سليم أهل»، والذي يقوم في الظل بأعمال والده «القذرة» على أمل أن يتم الاعتراف به فى العائلة فى يوم من الأيام.

ورغم أن عمله الأساسي هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يطلب منه القضاء على «أمينة» وهي ابنة إحدى ضحاياه السابقين، عندما تبدأ فى ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

• فيلم عصابة عظيمة في المركز السادس

وفي المركز السادس، جاء فيلم "عصابة عظيمة" محققا 133 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى مليون و823 ألف جنيه.

وفيلم «عصابة عظيمة» تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس وعنبة ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد.

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي حول شخصية سيدة تدعى عظيمة وتفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير، وتحاول جاهدةً التغلب على تلك العقبة التي واجهتها في حياتها فجأة، ولكن يدخل نجلها في العديد من المشاكل التي تضطرها إلى خسارة منزلها، ولكنها تحاول الحفاظ على عائلتها ومنزلها.

وفي المركز السابع، جاء فيلم "الملكة" محققا 96 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته في 3 أيام عرض إلى 208 آلاف جنيه.

والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة هالة صدقي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي.

وتدور الأحداث حول سيدة تمتلك ناديا رياضيا، وسط مفارقات كوميدية، متناولا بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.

وفي المركز الثامن، جاء فيلم «أنا وابن خالتي»، محققا 55 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى مليون و962 ألف جنيه.

والفيلم إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف علي الكتابة دعاء عبد الوهاب، وبطولة سيد رجب وبيومي فؤاد، والمطرب علي لوكا، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وسارة عبد الرحمن.

وتدور أحداث الفيلم في قالب لايت كوميدي، حيث توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.

وفي المركز التاسع والأخير جاء فيلم "ليه تعيشها لوحدك" محققا 4 آلاف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 542 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش.

أما الأحداث فتدور في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها.