وكيل صحة دمياط يوجه بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات والوحدات الصحية

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة المتابعة، بحضور الدكتور أحمد رجب، والخليل شريف، مديري الإدارتين.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم السبت، أنه تابع نتائج المرور المكثف للإدارتين على جميع المنشآت الطبية، والتي تمت في الفترة السابقة لمراجعة السلبيات والإيجابيات الملاحظة أثناء المرور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.

وشدد وكيل وزارة الصحة في دمياط، على حصر جميع الأعطال بالأجهزة بجميع المستشفيات وصيانتها على الفور، واستغلال كل الإمكانات والوسائل المتاحة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

كما وجه برفع مستوى متابعة ومراقبة الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات، وإجراء زيارات دورية لمتابعة كل التفاصيل المالية والإدارية بالمستشفيات والوحدات الصحية، مشددًا على تدريب كل العاملين بالقطاع المالي والإداري بالمنشآت الصحية، ومتابعة أعمالهم، وعدم التهاون مع أي تقصير في العمل.

وأكد وكيل الوزارة، تسجيل الإيجابيات الملحوظة أثناء المرور لمكافأة أصحابها، وتشجيع الجميع على انتهاج نفس الأسلوب، وإعمالا لمبدأ الثواب والعقاب.