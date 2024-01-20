قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «الارتفاع في قيم درجات الحرارة مستمر حتى غد الأحد»، مشيرة إلى أن «الحرارة أعلى من المعدلات بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن «العظمى على القاهرة 24 درجة اليوم»، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، قائلة إن «الأجواء مستقرة دافئة في معظم المحافظات الشمالية نهارًا، ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، خاصة مع شدة الإشعاع الشمسي».

وحذرت من انخفاض الحرارة خلال فترات الليل؛ لتسود أجواء تتراوح ما بين باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، ذاكرة أن الفرق بين العظمى والصغرى يتجاوز 15 درجة في بعض المحافظات.

• منخفض جوي وكتل هوائية

وأشارت إلى تأثر أغلب محافظات شمال البلاد، اعتبارًا من الاثنين، بمنخفض جوي وكتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، موضحة أن العظمى على القاهرة تسجل على القاهرة 20 درجة يوم الاثنين، بينما تتراوح ما بين 19 و18 أيام الثلاثاء والأربعاء.

وذكرت أن «نشاط الرياح يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة»، مضيفة أن المناطق الساحلية تشهد فرص أمطار متوسطة، وتزداد في بعض الأيام عن المتوسط.

وأكملت: «نشهد أجواء شتوية بامتياز اعتبارًا من الاثنين، ونناشد المواطنين عدم الانخداع بأشعة الشمس والدفء وتغيير نوعية الملابس، والحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم».