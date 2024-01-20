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جماعة ألمانية محافظة تقترب من تشكيل حزب جديد

د ب أ
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 11:35 م

يقترب حزب سياسي جديد فى ألمانيا من الظهور على الساحة السياسية الألمانية، حيث أفسحت جماعة "فيرتيونيون" (اتحاد القيم) ذات الاتجاهات المحافظة اليمينية القوية الطريق اليوم السبت لتأسيس نفسها كحزب.

ويرأس الجماعة هانز- جيورج ماسن، الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الألمانية الذي فقد منصبه بعدما ظهر وهو يقلل من العنف ضد المهاجرين.

وقال متحدث باسم الجماعة إن معظم أعضائها صوتوا لصالح تحويلها إلى حزب، وأشارت الجماعة من قبل إلى قربها من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض.

وذكرت الجماعة أنها فوضت ماسن "لبدء تأسيس حزب ليبرالي محافظ بهذا الاسم".


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