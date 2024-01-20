 الجالية التركية في ألمانيا تتوقع تلقي آلاف من طلبات التجنيس من مواطنين من أصول تركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجالية التركية في ألمانيا تتوقع تلقي آلاف من طلبات التجنيس من مواطنين من أصول تركية

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 11:27 ص | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 11:27 ص

توقعات بتلقي 50 ألف طلب تجنيس من مواطنين أتراك بعد تعديل قانون المواطنة بألمانيا


تتوقع الجالية التركية في ألمانيا تلقي 50 ألف طلب تجنيس من مواطنين من أصول تركية هذا العام وفي الأعوام اللاحقة، في أعقاب إصلاح ألمانيا قانون المواطنة.

وقال جوكاي سوفوجلو لغرفة الأخبار المشتركة الألمانية "آر.إن.دي"، "افترض أنه على المدى الطويل، سيحصل جميع المواطنين من أصل تركي وعددهم 1.5 مليون في ألمانيا، الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الألمانية، على جنسية مزدوجة"

تأتي تصريحاته بعد يوم من موافقة مجلس النواب "البوندستاج" على إصلاح قانون المواطنة، الذي يهدف إلى تقليص فترة الحصول على جواز سفر ألماني والسماح للأشخاص بالحصول على أكثر من جنسية كقاعدة.

وينص التشريع على إمكانية التقدم للحصول على الجنسية، بعد إقامة مدة خمس سنوات في ألمانيا بدلا من 8 سنوات في السابق.


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