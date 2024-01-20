أسامة كمال يستضيف رئيس المحكمة الدستورية في مساء dmc اليوم

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء dmc" على قناة "‏dmc"، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء العمل بالدستور المصري الذي تم إصداره عام 2014.

يتحدث رئيس المحكمة الدستورية حول ما يتميز به "دستور 2014" والضمانات التي نص عليها لحفظ الحقوق والحريات، وحماية الفكر والإبداع، وغيرها من الضمانات التي تحمي الكرامة الإنسانية للمواطنين، كما يوضح آليات المحكمة الدستورية العليا لحماية نصوص الدستورية.

يكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا 3 اختصاصات لم يمنحها "دستور 2014" للمحكمة الدستورية العليا، رغم العمل بها في بعض دول العالم.

كما يوضح المستشار بولس فهمي، طرق إحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا، وهل يمكن تقديم دعوى مباشرة من المواطنين، كذلك يتحدث عن العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية العليا.