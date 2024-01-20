رئيس المحكمة الدستورية العليا: الشعب يتباهى بحرية التعبير والحرية الشخصية

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت، أن هناك نوعين من الحريات يتباهى بهما الشعب وهما حرية التعبير والحرية الشخصية.

وأوضح أنّ الحق في إنشاء الأحزاب وإطلاق الصحف وتكوين مؤسسات المجتمع المدني والتظاهر السلمي يتحقق بالإخطار.

وتابع: «صحيح أن القانون يُنظم هذا الأمر، لكنك تُخطر وتقول إنك ستنشئ حزبًا أو تُطلق صحيفة أو تنظم مظاهرة».

ولفت إلى أن المحكمة كانت لها أحكام بعدم دستورية نصّين في قانون التظاهر، حيث أكّدت المحكمة أن الإخطار لا يتحول إلى إذن.

وتابع: «الصورة في القانون كانت مقلوبة.. الدستور يقول إخطار، والجهة تعترض إذا رغبت على النحو الذي ينظمه القانون.. فقضينا بعدم الدستورية».

يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.