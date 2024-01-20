بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك CIB

وقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبنك CIB بروتوكول لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

قام بالتوقيع كل من مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ورشوان حمادى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والشمول المالى لبنك CIB.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول عددا من المسئولين فى الجهتين، حيث حضر كل من عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وأحمد الشافعى رئيس قطاع التمويل العقارى بالبنك.

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق فى مجال تقديم وإتاحة التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقارى إضافى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التى يطرحها الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصرى، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المخصص من البنك التجارى الدولى سبعة مليارات جنيه مصرى.

ومن جانبه، قال رشوان حمادى، الرئيس التنفيذى لـ بنك CIB، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقارى المدعوم لجميع العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% و7% و8%، بما يساهم فى مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين فى الحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى حرص CIB على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشيا مع توجيهات البنك المركزى المصرى فى هذا الصدد.

وأضاف رشوان حمادى أن البنك حقق نجاحًا فى قطاع التمويل العقارى، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 26 ألف عميل.

وفى ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة فى استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين على أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون فى الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل الراغبين فى الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.