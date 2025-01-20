مسئول بالإدارة الأمريكية الجديدة: ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة

تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود، قال مسؤول في إدارة دونالد ترامب المقبلة إن الرئيس الأمريكي المنتخب سيعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك اليوم الإثنين، كما سيكشف عن خطط لإرسال قوات إضافية للمساعدة في تأمين الحدود.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحفيين قبل مراسم التنصيب أن ترامب سيصنف أيضا أعضاء في عصابات إجرامية إرهابيين عالميين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، من المتوقع أن تقدم إدارته سلسلة واسعة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى عكس السياسات الرئيسية لعهد سلفه جو بايدن، وإعادة تأسيس أجندة محافظة قوية.