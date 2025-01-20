الاحتلال يغلق بيت لحم بـ89 بوابة عسكرية وساتر ومكعبات أسمنتية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة المزيد من الطرق في محافظة بيت لحم، وركبت بوابات عسكرية جديدة في أكثر من منطقة في المحافظة، في استمرار حصار المحافظة، وبقية المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، يضطر الفلسطينيون لاستخدام عدد قليل من الطرق للخروج أو الدخول إلى المحافظة، والتي غالبا ما يتواجد عليها حواجز عسكرية، بحيث تقوم قوات الاحتلال بتفتيش السيارات والتدقيق في هويات المواطنين، والاعتقال أحيانا ما يتسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويضاف إلى ذلك، بحسب وكالة معا، الاعتداءات المستمرة للمستوطنين في المناطق الجنوبية والغربية والشرقية في المحافظة، وذلك بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي من أجل شق طرق استيطانية جديدة، وإقامة بؤر استيطانية تفصل التجمعات والقرى الفلسطينية عن بعضها، ويرافق ذلك اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بهدف تهجيرهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى، والسيطرة على أراضيهم، والتي قام المستوطنون في الكثير من المرات بسرقة محاصيلها وأحرقها وتخريبها.