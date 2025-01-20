وزارة الداخلية في غزة تعلن تكثيف الجهود لاستعادة النظام في القطاع

قالت وزارة الداخلية في غزة، إن أجهزة الوزارة والأمن الوطني باشرت صباح اليوم، انتشارها في الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسة بجميع محافظات قطاع غزة، مع بدء سريان اتفاق وقف حرب الإبادة؛ وذلك لمساندة المواطنين وتقديم العون لهم، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع مخلفات الاحتلال التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وذكرت في بيان، مساء الاثنين، أن «أجهزة الوزارة المختلفة عملت على مساندة الأجهزة الحكومية الأخرى في فتح الطرقات وإعادة تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، خاصة في محافظتي شمال غزة ورفح التي شهدتا تدميراً شاملاً».

وأشارت إلى أن «الأيام القادمة ستشهد تكثيفاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المحافظات كافة، والعمل على استعادة النظام، وتفعيل كل جوانب الخدمة التي تقدمها أجهزة الوزارة للمواطنين».

وأضافت: «ندعو أبناء شعبنا إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان الهمجي، وإننا لن ندخر جهداً في القيام بكل ما يلزم لإسناد المواطنين ومساعدتهم خلال هذه المرحلة».

واختتمت بيانها بالقول: «نوجّه ضباط ومنتسبي الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية إلى التفاني في خدمة المواطنين، وأن يكونوا عوناً وسنداً لهم، ويداً حانية تخفف من مصابهم الجلل».