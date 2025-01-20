استجابت إدارة شرطة الحماية المدنية في الإسكندرية، لاستغاثة ولي أمر الطالب كريم مدحت محمد، المقيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة قايتباي، لإنزال نجله باستخدام السلم الهيدروليكي، بعد تأخره عن الامتحان بسبب تعطل باب شقته المصفح، وذلك قبل موعد الامتحان، وتم تمكينة من الخروج والذهاب إلى المدرسة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، فقد حضر فريق الإنقاذ التابع لقوات الحماية المدنية بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، فور تسجيل البلاغ لدى شركة النجدة، وجرى رفع السلم الهيدروليكي حتى شرفة الشقة الكائنة في الطابق الثالث، وتمكنت من إنزال الطالب بالصندوق الخاص بالرافعة.

وذكر والد الطالب في استغاثته بالنجدة، أنه حاول فتح باب الشقة محل سكنه، والكائنة في منطقة بحرى، دائرة قسم شرطة الجمرك، طوال الليل، وحتى الساعة 7 صباحًا، دون جدوى، وبعد فشل محاولاته، قرر الاستعانة بقوات الحماية المدنية؛ لحل المشكلة وإنزال نجله للذهاب إلى الامتحان.

وأكد المصدر، أن ضابط شرطة الحماية المدنية، اصطحب الطالب إلى المدرسة بسيارة الدفاع المدني، وشرح الموقف لمديرة المدرسة، ورئيس لجنة الامتحانات، ليتفهموا الأمر، وجرت الموافقة على دخول الطالب اللجنة، وأداء الامتحان الذي كان مقررًا له الساعة 9 صباحًا، رغم تأخره عن الموعد المحدد.