مستقبل وطن يعلن تسديد جميع ديون صغار الفلاحين على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 4612 مزارعا

أعلن حزب مستقبل وطن، أنه سيتكفل بسداد جميع ديون صغار الفلاحين على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 4612 مزارعًا، وتقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه.

وثمّن الحزب، خلال الاحتفالية التي عُقدت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي لإطلاق مبادرة الحزب التي تحمل عنوان "سداد ديون المزارعين.. يد تزرع ويد تساعد"، مواقف القيادة السياسية تجاه القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال الحزب إن القيادة السياسية المصرية قدمت دعمًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية حتى نجحت في التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ووزيرة التنمية المحلية منال العوضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وقيادات الأمانة المركزية للحزب.