وزير بريطاني يعرب عن ثقته في تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة

أعرب وزير الخزانة البريطاني عن ثقته في أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيوافق على تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة.



وكانت تقارير في عدد من الصحف قد ذكرت، اليوم الأحد، أن إدارة ترامب قد تفكر في عدم منح الموافقة على تعيين ماندلسون في منصب السفير الجديد لدى واشنطن.



وقال وزير الخزانة البريطاني دارين جونز لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد إنه قد تم اختيار ماندلسون، العضو البارز فيي حزب العمال، لهذا المنصب "لأننا نريد أن ندير الأمور بشكل مختلف" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وردا على سؤال خلال لقائه مع هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، بشأن إذا كان "واثقا" من أن إدارة ترامب ستقبل هذا الترشيح، قال جونز: "نعم، فهذه هي المرة الأولى منذ ربما 50 عاما، على ما اعتقد، التي يختار فيها رئيس وزراء بريطاني شخصية سياسية ليكون السفير لدى واشنطن."



وأضاف "أعتقد أن بيتر ماندلسون سيكون سفيرا رائعا لنا وسيشكل شراكة قوية للغاية مع الإدارة الأمريكية الجديدة."