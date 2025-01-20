 وزير التنمية بالبحرين: العمل التطوعي ليس نشاط لكنه واجب وطني - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2025 12:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير التنمية بالبحرين: العمل التطوعي ليس نشاط لكنه واجب وطني

آية عامر
نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 12:14 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 12:14 م

قال أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين، إن العمل التطوعي ليس نشاط ولكنه واجب وطني، وترسيخ لفرصة العطاء وبناء مجتمعات كثر استدامه.

وأوضح العلوي، خلال احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للعمل التطوعي، والذي عقد صباح أمس بمقر جامعة الدول العربية، أنه سيتم التركيز على الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن هذه الاحتفالية تعد نموذج حي للمشاركة بين الجهات المعنية ولتعزيز فئات كبار السن وذوي الإعاقة.

وأضاف أن البحرين تهتم بجميع الجمعيات الأهلية المتميزة في العمل التطوعي وهي ملتزمة بدعم العربي في العمل التطوعي والمبادرات التي تسهم في تحسين حياة كبار السن وذوي الإعاقة.

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