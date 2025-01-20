كهربا يطير إلى ليبيا للانتقال لصفوف الاتحاد

ؤؤ، الذي نجح في إتمام إجراءات التعاقد معه أول أمس الأحد.

وكانت مفاوضات الاتحاد الليبي قد بدأت منذ عدة أسابيع للتعاقد مع محمود كهربا، إلا أن قرار إيقاف قيد النادي الليبي تسبب في تعثر الصفقة، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الإيقاف عن النادي، لتعود المفاوضات مُجددًا.

وتوصلت إدارة الاتحاد الليبي لاتفاق مع النادي الأهلي، على التعاقد مع محمود كهربا، على سبيل الإعارة، حتى يونيو القادم، وذلك مقابل 600 ألف دولار.

وقررت إدارة الأهلي التنازل عن مبلغ كبير من الصفقة للاعب محمود كهربا، من أجل إعانته ماليًا، في ظل العقوبة المالية التي تكبدها اللاعب نظير لإنهاء أزمته مع الزمالك، بعد قرار فسخ التعاقد معه من طرف واحد، قبل عدة مواسم، حيث قام اللاعب بتسديد حوالي 70 مليون جنيه.

إلى ذلك، يختتم فريق الأهلي استعداداته مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة فاركو، في المباراة المُقرر إقامتها في الرابعة عصر غدًا الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام.