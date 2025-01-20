حماس: غزة ستنهض من جديد وتواصل درب الصمود حتى دحر الاحتلال

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «ما كشفته صورُ الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في مناطق غزَّة كافة، هو دليلٌ على وحشية هذا الكيان الفاشي المنفلت من كلّ القيم الإنسانية».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين: «إن هذه الجرائم الوحشية غير المسبوقة في العصر الحديث، نفّذتها حكومة الاحتلال وجيشها الفاشي، أمام سمع وبصر العالم؛ ممَّا يتطلَّب تفعيل كلّ الأطر القانونية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال وجيشه كمجرمي حرب».

وواصلت: «على مدار 471 يوماً، لم تفلح جرائم الاحتلال المُمنهجة في زحزحة شعبنا ومقاومته الباسلة عن التمسّك بالأرض ومجابهة العدوان. إنَّ غزَّة بشعبها العظيم وإرادتها الصّلبة ستنهض من جديد، لتعيد بناء ما دمّره الاحتلال، وتواصل درب الصمود، حتى دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.