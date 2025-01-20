بايدن يرحب ببدء وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن أول الرهائن

أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بالإفراج عن مزيد من الرهائن من قطاع غزة وبدء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، اليوم الأحد، باعتباره خطوة هامة.

وقال بايدن "اليوم، صمتت المدافع في غزة".

وأضاف: "سعدت بأن فريقنا تحدث بصوت واحد في الأيام الأخيرة، وكان ذلك أمرا ضروريا وفعالا وغير مسبوق، لكن النجاح سيتطلب المثابرة والدعم المستمر لأصدقائنا في المنطقة، والإيمان بالدبلوماسية المدعومة بالردع."

وصرح بايدن بأنه من المتوقع الإفراج عن أربع نساء أخريات في الأيام السبعة القادمة، يليه الإفراج عن ثلاثة رهائن إضافيين كل أسبوع، من بينهم اثنان من المواطنين الأمريكيين على الأقل.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالقلق من أن تعيد حماس تجميع صفوفها، أجاب بايدن: "لا".