تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة، أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 2ر2% شهريا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب نموه بنسبة 8ر2% خلال أكتوبر الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي تشير إلى تراجعه بنسبة 3ر2% شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 7ر2% وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 8ر2% بعد نمو بنسبة 4ر1% خلال أكتوبر.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا، بعد نموها بنسبة 1ر0% خلال أكتوبر. كما حجم المخزون الصناعي في اليابان تراجع بنسبة 1% شهريا، وبنسبة 2ر2% سنويا، وارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 3ر2%.

كما أظهرت بيانات منفصلة صادرة مكتب الحكومة اليابانية اليوم استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4ر3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6ر899 مليار ين (76ر5 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 7ر0% مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر2% خلال خلال أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 3ر10% خلال نوفمبر في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6ر5% بعد نموه بنفس النسبة خلال الشهر السابق.