 حزب حماة الوطن: قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم رسالة طمأنة للشعب المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن: قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم رسالة طمأنة للشعب المصري

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
علي كمال
نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 4:14 م

وجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إصدار قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات مصر بذكرى الخامس والعشرين من يناير.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار الجمهوري يأتي انطلاقا من جهود الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية، في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار حماة الوطن، إلى أن قرارات العفو الرئاسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، في استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية من أجل مصلحة جميع أبناء الوطن.

وأوضح حماة الوطن، أن العفو الرئاسي يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني، في العفو عن بعض المحكوم عليهم، وهو الأمر الذي يحقق حالة من التلاحم الوطني.


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