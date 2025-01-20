قانونية حزب مستقبل وطن: مصر تدعم القضية الفلسطينية وتتبنى دعم إنساني غير محدود للقطاع

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مصر لعبت دورا أساسيا في دعم القضية الفلسطينية، وجاء قرار وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف معاناة سكان غزة وفتح باب الأمل في تحقيق تهدئة مستدامة.

وأكد عبداللطيف، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الوصول إلى هذا الاتفاق، والدعم لم يقتصر على الدعم السياسي فقط، إنما دعم سياسي وإنساني، وكل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وخير دليل على ذلك كم المساعدات الإنسانية التي خصصتها الدولة المصرية لسكان القطاع الأشقاء.



وأوضح عبداللطيف، أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، وتأثيره على عملية السلام والأمن في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن وصول جهود الوسطاء "مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - قطر" لهذا الاتفاق، يأتي تكليلًا لجهود القيادة السياسية المصرية الحثيثة والدبلوماسية الحكيمة في إدارة الأزمة.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بالجهود المصرية في دعم القضية، وحرصه في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحياة، وإنهاء معاناته، وهذا الاتفاق ساهم في وضع بنود جديدة ترسم ملامح مستقبل أهالي القطاع، وذلك من خلال رؤية جديدة لإعادة الإعمار وتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة النازحين لأراضيهم، بالتزامن مع إعداد أكبر قافلة من المساعدات الإنسانية والإغاثات، دعما منها للشعب الفلسطيني وإسهامًا في التخفيف عنهم حدة هذه الحرب الغاشمة، انطلاقاً من مسئولياتها الوطنية والإقليمية في دعم وعودة الاستقرار والهدوء للمنطقة بالكامل.