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أنقذ فصل الشتاء الماطر حتى شهر يناير الجاري، تونس من شبح الجفاف للعام السادس على التوالي، مع تجاوز المخزون المائي في السدود 31 بالمئة من طاقة استيعابها الإجمالية.

وضرب الجفاف تونس منذ العام 2019 بسبب انحباس في الأمطار لفترات طويلة متواترة ما أدى إلى تراجع احتياطات المياه المخزنة في السدود إلى مستويات خطيرة.

ولكن تهاطل الأمطار في شهري ديسمبر ويناير منح قُبلة الحياة للمزارعين.

وبحسب آخر تحديث للمرصد الوطني الفلاحي اليوم الاثنين، وصل حجم احتياطي المياه في السدود 4ر31 بالمئة من طاقة استيعابها.

وكان الإحتياطي في أكتوبر عند مستوى 7ر21 بالمئة.

وللحد من استنزاف الموارد المائية لجأت السلطات منذ عامين الى نظام الحصص لمياه الشرب عبر الشبكة الوطنية لتوزيع المياه في بعض المناطق وفرضت قيودا على بعض الزراعات السقوية.

وتونس من بين الدول الأكثر تهديدا من قبل تداعيات الاحتباس الحراري في حوض المتوسط.

وبهدف سد النقص في الاحتياجات الوطنية للمياه، توجد في تونس 18 محطة تحلية مياه من بينها 15 محطة لتحلية المياه الجوفية.