ألابا: كنت أنتظر هذه اللحظة

وصف النمساوي ديفيد ألابا، الذي عاد اليوم الأحد ليلعب بعد غياب استمر 399 يوما بسبب قطع في الرباط الصليبي، اليوم بأنه "سعيد"، لأن العام الماضي كان "قاسيا جدا".

وصف النمساوي ديفيد ألابا، الذي عاد اليوم الأحد ليلعب بعد غياب استمر 399 يوما بسبب قطع في الرباط الصليبي، اليوم بأنه "سعيد"، لأن العام الماضي كان "قاسيا جدا".

وأعرب المدافع النمساوي الذي هلل له الجمهور لدى مشاركته في مواجهة لاس بالماس التي انتهت لصالح الريال 4-1 عن شعوره بالفرحة الشديدة.

وقال: "إنه يوم جميل جدا وأنا سعيد جدا. كان عاما قاسيا وطويلا بالنسبة لي. اجتهدت بقوة في كل يوم، وكنت أنتظر هذه اللحظة. أنا سعيد بالعودة إلى بيتي".

وقال في تصريحات لقناة ريال مدريد: "شكرا للجمهور. الطريق كان طويلا. لهذا اليوم خصوصيته بالنسبة لي".

وتابع: "لقد ساعدني الفريق كثيرا. أشكرهم على دعمي. إنها عملية شاقة جدا وساعدوني يوميا. أشكر الجميع".