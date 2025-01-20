وزير البترول يشدد على تعزيز السلامة والصحة المهنية في نقل وتوزيع المنتجات البترولية

شدد كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تعظيم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في نشاط نقل وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى في كل مراحله وعملياته خاصة وأن طبيعة العمل في هذا النشاط تتطلب منا جميعًا الالتزام الصارم بالسلامة على كل المستويات، وذلك من أجل حماية زملائنا والمجتمع المحيط بحسب بيان اليوم.

وأكد الوزير أن توفير بيئة عمل آمنة هو الغاية النهائية للوزارة والتي سيترتب عليها بشكل مباشر تحقيق المردود الاقتصادى المرجو من المشروعات والخدمات، مع ضرورة تحديد الدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية اللازمة من اى حوادث سابقة وقعت لتلافى تكرارها مستقبلاً.



أكد الوزير خلال الاجتماع الدور الهام لشركة مصر للبترول في إمداد المستهلك النهائي باحتياجاته من المنتجات البترولية، مشيداً بالتطور الكبير في محطات تموين وخدمة السيارات التابعة للشركة والتي تم تطويرها مؤخراً لتعكس قدرة شركة مصر للبترول كشركة وطنية عريقة على تقديم الخدمة في هذا المجال بمواصفات عالمية، كما وجه الشكر للشركة على الاهتمام الكبير بالسلامة موجهاً بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر بيئة عمل آمنة.

كما وجه الوزير بضرورة تعظيم الاهتمام بنشاط التسويق لمنتجات الشركة من الزيوت عالية الجودة تحديد الفرص للتوسع والنمو في السوق وفرص توسيع نطاق التوزيع للمنتجات من الزيوت عالية الجودة لشركة مصر للبترول.

كما شدد على أهمية الضبط الكامل وتشديد الرقابة على منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم تسريبها أو التلاعب بها.

وعرض محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول ملامح الموازنة الإستثمارية للعام المالى 2025-2026، حيث أوضح في بداية العرض أنه تم استحداث إدارة لسلامة العمليات بدأت عملها بما يعزز من التعامل بشكل علمى ومنهجى مع عملية رفع الوعى للعنصر البشرى للوقاية من المخاطر ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات العالمية لتطبيق نظام متقدم مطبق عالمياً لتعزيز الأمان فى مجال نقل المنتجات البترولية من خلال اسطول السيارات المخصصة لذلك ومتابعتها من خلال نظام رقمى متقدم، مؤكداً الجاهزية للتطبيق خلال فترة وجيزة.

وأوضح رئيس مصر للبترول جهودها في إنشاء وتطوير محطات تموين وخدمة السيارات وفق المواصفات والنظم العالمية لتطوير شبكة محطاتها البالغة 1560 محطة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى إنشاء وتطوير 33 محطة وفق هذا النموذج خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2024، ومستهدف إنشاء وتطوير 70 محطة في العام المالى 2025-2026، وفى مجال الزيوت تم طرح منتجات جديدة من الزيوت النصف تخليقية لمحركات البنزين والديزل، بالإضافة إلى منتجات جديدة من الزيوت الصناعية وفى مقدمتها زيوت صناعة النسيج التي لاقت إقبالا كبيرا مواكبة لخطة الدولة للتوسع في هذه الصناعة، كما تم تطوير العبوات المستخدمة.

وفي إطار مشروعات التحول الرقمى لضبط منظومة تداول الوقود تستهدف استكمال توريد وتركيب 58 نظام قياس آلى (RTG) لمتابعة أرصدة مستودعات الشحن والتداول بالشركة، مستعرضاً الأعمال المستهدفة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المستودعات.

وفى مجال تموين الطائرات بالوقود في المطارات المصرية اشار الى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من وقود تموين الطائرات الى 762 الف طن في الفترة يوليو – ديسمبر 2024 بزيادة 127% عن المستهدف بالخطة لزيادة الدخل الدولارى، مشيرا إلى تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس وجار إنشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية.

وفى مجال تموين السفن بالوقود أوضح ان قدرات التموين بالشركة تصل إلى 30 الف طن شهرياً وتمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين، ومن المستهدف زيادة نمو الأعمال مع استقرار الوضع بالمنطقة، كما يتم العمل بشكل تكاملى مع شركات قطاع البترول الشقيقة لإستغلال التسهيلات الموجودة وزيادة الجدوى الاقتصادية.