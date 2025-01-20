نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز لمتابعة عدد من الملفات

عقدت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسئولين المعنيين.

ووجهت نائب المحافظ، حصر ومراجعة بيانات أصول الدولة بكل مراكز المحافظة، وعمل متابعة دورية للتغيرات الطارئة على الأصول بشكل شهري لإرسال التحديثات ورفعها على المنظومة الإلكترونية لأملاك الدولة، موجهة بربط بيانات أصول الدولة المدرجة بالمنظومة مع خريطة الأساس الموحدة للمحافظة وإدراجها على منصة مصر المكانية بما يضمن تكامل البيانات المكانية، مؤكدة على وضع خطة شهرية لاستغلال الأصول بما يفيد المواطنين وعرضها على الجهات المعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناقشت ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي، مشددةً على تحديد المشروعات وفقًا للأولويات والاحتياجات الأساسية للمراكز، بما يحقق رضا المواطنين والارتقاء بجودة المستوى المعيشي لهم، ومراجعة معدلات ومؤشرات تنفيذ المشروعات بالخطة بدقة بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وصون المال العام، كما وجهت بتفعيل البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بكل مركز؛ وبدء استخدامه لإرسال واستقبال المخاطبات والإخطارات بداية من شهر فبراير القادم.

ووجهت بحصر منازل مبادرة حياة كريمة بالقرى ومعاينتها لبحث موقفها، وحصر الحرف الموجودة لبحث إمكانية إنشاء مجمع حرفي صناعي، كما أكدت على تحديث موقف الأراضي المستردة، وبدء حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وموافاة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.