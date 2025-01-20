الرؤساء السابقون للولايات المتحدة يشاركون في حفل تنصيب ترامب

وصل رؤساء أمريكيون سابقون يصلون إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في قاعة الكابيتول.

ويؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية، الاثنين 20 يناير، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وبدأت مراسم أداء القسم الرسمية عند الظهر في واشنطن العاصمة (الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش). وسيؤدي نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس اليمين أولاً، يليه الرئيس المنتخب، الذي سيلقي أيضاً خطاب تنصيبه الثاني.

ومن المتوقع أن يصدر ترامب بعد ذلك سلسلة من الأوامر التنفيذية، مما يحدد الاتجاهات الرئيسية للأربع سنوات المقبلة من أجندته التي تأتي تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وتعهد ترامب بإصدار ما يقرب من 100 أمر تنفيذي في يومه الأول. كما يخطط للعفو عن بعض مثيري الشغب في أحداث السادس من يناير 2021 في اليوم الأول.

ومراسم التنصيب التي تقام في مبنى الكابيتول بواشنطن، تشهد حضوراً كثيفاً من المسؤولين والشخصيات العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة حثيثة من وسائل الإعلام العالمية. وتضم قائمة المدعوين زعماء سياسيين ورؤساء سابقين ومليارديرات مؤثرين، بما في ذلك إيلون ماسك وجيف بيزوس، بحسب موقع "سي.إن بي سي نيوز عربي" الإخباري