أنفلونزا الطيور تضرب منشأة دواجن تجارية في جورجيا لأول مرة منذ 2022

للمرة الأولى منذ تفشي أنفلونزا الطيور على مستوى الولايات المتحدة في عام 2022، ضرب الفيروس المزارع الخاصة بأحد منتجى الدواجن في ولاية جورجيا، التي تعد الأولى في إنتاج الدجاج في البلاد.

وأعلنت وزارة الزراعة في الولاية يوم الجمعة عن اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منشأة تجارية لإنتاج الدواجن في مقاطعة إلبيرت /حوالي 165 كيلومترا شمال شرق أتلانتا/. وأوقفت الوزارة جميع معارض وأسواق ومبيعات الدواجن.

وتم اكتشاف الفيروس أربع مرات في ولاية جورجيا، ولكن فقط بين القطعان الصغيرة في المنازل سابقا، بما في ذلك بين 13 دجاجة وبطة في وقت سابق من هذا الشهر في مقاطعة كلايتون جنوب أتلانتا.

وقال مفوض الزراعة في جورجيا، تايلر هاربر، في بيان صحفي: "يمثل هذا تهديدا خطيرا للصناعة رقم 1 في جورجيا وسبل عيش الآلاف من سكان الولاية الذين يعتمدون على صناعة الدواجن لكسب رزقهم."



وأرسلت إدارة الطوارئ بوزارة الزراعة في جورجيا يوم الجمعة فرق الاستجابة الزراعية التابعة للولاية إلى الموقع "للقيام بعمليات الإعدام والتنظيف والتطهير والتخلص من الطيور".

وعلى المستوى الوطني، تم اكتشاف الفيروس في 84 قطيعا تجاريا ومنزليا خلال الشهر الماضي، حيث يوجد 7ر10 مليون طائر في تلك المواقع، وفقا لأحدث البيانات المنشورة على الإنترنت من قبل وزارة الزراعة الأمريكية. كما تم تأكيد وجود الفيروس في عشرات من مزارع الألبان.