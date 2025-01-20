مياه الفيوم تُجري الكشف الطبي الدوري على العاملين في الشركة

نظمت إدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، الكشف الطبي الدوري للكشف عن الأمراض المهنية للعاملين بالشركة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف جميع العاملين بمختلف مواقع الشركة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، أن الكشف الطبي الدوري يُعد ضرورة لمراقبة صحة العاملين والوقاية من الأمراض المهنية، حيث يساعد على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحلها المبكرة، مما يتيح تلقي العلاج المناسب في الوقت الملائم، ويحول دون تفاقم الأمراض، مشيرا إلى أهمية وضع خطط علاجية وتقديم النصائح الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين.

وأوضح النجار، اهتمام الشركة بكل الجوانب الصحية والرياضية والاجتماعية والإنسانية للعاملين، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

من جانبها أكدت مروة سلطان، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن الإدارة تسعى باستمرار، بدعم من رئيس الشركة، إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للعاملين، مستفيدة من المبادرات والقوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى خدمات الفحص والتحاليل، حرصاً على صحة وسلامة جميع العاملين.