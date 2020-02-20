طبعة جديدة من «قرية ظالمة» لمحمد كامل حسين عن دار الشروق

شيماء شناوي

أصدرت دار الشروق، الطبعة السابعة من رواية "قرية ظالمة" للدكتور محمد كامل حسين.

وتعد «قرية ظالمة» من أجمل ما كتب الدكتور « محمد كامل حسين» بل يراها البعض أجمل ما كُتِب عن الأيام الأخيرة للسيد المسيح.

وتناول المؤلف في هذه القصة بإسلوب راقٍ وسردٍ شائق مشكلات الإنسان النفسية والفكرية والاجتماعية المزمنة، فضلًا أنها ترجمت إلى لغات عديدة منها «الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والهولندية، والتركية»، فيما استحق من أجلها جائزة الدولة في الأدب عام 1957.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد كامل حسين (1901-1977)، رائد طب العظام بمصر، ونال جائزة الدولة في العلوم عام 1967، ليصبح بذلك أول مصري يحوز جائزتي الأدب والعلوم.

كما صدر له عدة كتب تتناول اللغة العربية والأدب والنقد والطب والعلوم، من أهمها «الوادى المقدس» (دار الشروق، 2007) «وقوم لا يتطهرون» (دار الشروق، 2004)، «الذكر الحكيم»، و«اللغة العربية المعاصرة»، و«التحليل البيولوجى للتاريخ»، و«وحدة المعرفة».