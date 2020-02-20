نائب جامعة أسيوط تتفقد مشروع القناطر للاستماع لمشاكل الأهالي المتضريين

تفقدت مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى زيارة ميدانية، مشروع قناطر أسيوط الجديد، وذلك برفقة المهندسة سوزان كوتش استشاري تطوير البيئة والتنمية المجتمعية بمشروع قناطر أسيوط، ورئيس فريق البيئة بمكتب Lahmeyer الاستشارى الألمانى، وممثلة المكتب والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والباحث الرئيسي لمشروع المسح الاجتماعي، والمهندس أشرف سرحان مدير عام الأعمال البيئية بمشروع قناطر أسيوط.

وأوضحت غانم أن الزيارة تأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الذى وقعته الجامعة مع وزارة الموارد المائية والري والمنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي يمثله المكتب الاستشاري الألمانى (Lahmeyer) للقيام بمشروع مسح اجتماعي اقتصادي للأشخاص المتضررين من إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ورصد متطلباتهم واحتياجاتهم.

وشددت نائب رئيس الجامعة على أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة والذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة كأكبرمشروع مائي على نهر النيل، حيث يخدم المشروع الزراعة والري في 5 محافظات بصعيد مصر لأهميته في إنتاج محطتها الكهرومائية لطاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة.