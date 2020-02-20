المستشارة الألمانية: سنستخدم كل ما لدينا من قوة للتصدي لأولئك الذين يحاولون تقسيم البلاد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن الحكومة ستستخدم كل ما لديها من قوة للتصدي لأولئك الذين يحاولون تقسيم البلاد على أسس عرقية.

وأدانت ميركل - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عمليات إطلاق النار التي وقعت في مدينة "هاناو"، كما تعهدت ببذل كل جهد ممكن للتحقيق في ظروف هذه الجرائم الفظيعة التي تشير بعض الأدلة على أنها ذات دوافع يمينية متطرفة وعنصرية.

كانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل تسعة أشخاص جراء حادثي إطلاق نار في مدينة "هاناو" غربي البلاد، ويتعامل الادعاء العام مع الهجوم على أنه عملية إرهابية، ويقول المسئولون إن هناك أدلة على أن المسلح كان يمينيًا متطرفًا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به قتل نفسه، وإنه لم يكن هناك على ما يبدو شركاء في تنفيذ الجريمة، لكن التحقيق مستمر.