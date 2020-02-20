خالد بيومي: فايلر تفوق على كارتيرون في الشوط الأول بالسوبر

أشاد خالد بيومي، المحلل الرياضي الكبير، بالفكر الخططي الذي طبقه فايلر، مدرب الأهلي أمام كارتيرون مدرب الزمالك، وذلك خلال مجريات الشوط الأول من مباراة قمة السوبر المقامة بين الفريقين في الإمارات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، والذي شهد خطورة أكثر على مرمى الزمالك، وتدخل تقنية الفيديو "فار" بإلغاء هدفًا لصالح الأهلي بداعي التسلل.

وقال بيومي خلال تحليله للمباراة على قناة " أبوظبي الرياضية":" فايلر تفوق على كارتيرون في الشوط الأول، بعدما جعل الثلاثي الأمامي للأهلي المكون من أجاي وجيرالدو وحسين الشحات بالضغط العالي على دفاع الزمالك".

وأضاف:" الزمالك تأثر كثيرًا بضغط لاعبي الأهلي على دفاعاته، الأمر الذي أجبر لاعبو الفريق الأبيض يفشلون في التحضير من الخلف وبناء الهجمات بشكلا مميز".