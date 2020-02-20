دقيقة صمت بالملاعب الألمانية حدادا على ضحايا حادث هاناو

من المقرر أن يقف لاعبو فرق الدرجتين الأولى والثانية بالدوري الألماني لكرة القدم دقيقة صمت، كما سيرتدون شارات سوداء في مباريات المرحلة المقبلة للمسابقتين الأسبوع القادم، بعد مقتل تسعة أجانب بالرصاص في بلدة هاناو الألمانية على يد يميني متطرف.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الشخص المشتبه به قام بقتل نفسه في منزله.

وقال كريستيان شيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني (بوندسليجا) "إن الحادثة التي ارتكبت في هاناو بمثابة جريمة مروعة. وتسبب في شعورنا بصدمة حقا".

أضاف شيفرت "كرة القدم الاحترافية بألمانيا ستبعث برسالة تعزية في مباريات نهاية الأسبوع، نقدم تعازينا للضحايا وأقاربهم".

وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل لقاءات آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ريد بول سالزبورج النمساوي، وفولفسبورج الألماني مع مالمو السويدي وبايرليفركوزن الألماني مع بورتو البرتغالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، التي ستجرى في وقت لاحق اليوم، كما سيرتدى اللاعبون شارات سوداء حدادا على الضحايا.

أشار نادي آينتراخت فرانكفورت في بيان إلى أنه يرغب في إعطاء إشارة واضحة "ضد جميع أشكال العنصرية والتطرف".

وتبعد مدينة فرانكفورت بمسافة 30 كيلومتراً فقط عن هاناو، التي وقعت بها واقعة إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وذكر بيان النادي أن الحادثة تسببت في "صدمة وحزن" في جميع أنحاء الولاية بصفة عامة وفي منطقة (راين ماين) على وجه الخصوص.

من جانبه، أعرب رودي فولر المدير الرياضي لنادي بايرليفركوزن، الذي جاء من بلدة هاناو، عن شعوره بـ"الذعر والفزع بسبب العمل الشنيع" الذي وقع بمسقط رأسه.

أوضح فولر "كل شيء يشير إلى أنه كان حادثا عنصريا. في رأيي، من المهم دائما اتخاذ موقف بشأن تلك القضية. لا مكان للكراهية والعنف والعنصرية في وسطنا".

ويشارك الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقفة احتجاجية في هاناو، حيث يضم الوفد الخاص به اللاعب الدولي السابق جيمي هارتفيج.

في المقابل، صرح فريتز كيلر رئيس اتحاد الكرة الألماني "نشعر بالحزن على ضحايا هاناو وتعازينا لأقاربهم. لقد شعرنا بالصدمة بسبب أعمال العنف هذه التي لا معنى لها".