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بعد استئناف الرحلات.. الحجر الصحي: فحص جميع الركاب الوافدين من الصين

مطار القاهرة -أرشيفية
مطار القاهرة -أرشيفية
منى زيدان
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 3:14 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 3:14 م

قال مصدر مسؤل بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إنه سيتم إجراء الفحص على جميع الركاب الوافدين من الصين بالكامل بعد قرار استئناف مصر للطيران رحلاتها مرة أخرى، وهو الأمر الذي كان يحدث من قبل قرار استئناف الرحلات بين مصر والصين.

وأكد المصدر، أنه يتم إجراء الفحص على جميع الركاب الوافدين من اليابان وتايوان أيضا بحكم قربهم من الصين وهو ما يجعل الإصابة بفيروس كورونا لديهم أكبر من غيرهم، مضيفا أن باقي الركاب الوافدين من البلدان الأخرى يتم فحصهم عشوائيا؛ لاستبعاد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم قياس درجة الحرارة والمناظرة ولا يتم السماح لهم بدخول مصر إلا بعد التأكد من سلامتهم وأخذ بيانات الوافد للمتابعة، والتى تشمل محل الإقامة وأرقام الهواتف ويتم عمل متابعة له لمدة 14 يوما منذ دخوله مصر.


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