المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان يبحث اتفاق طالبان مع الرئيس غني

بحث المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان، زلماي خليل زاد، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الاتفاق الأمريكي مع حركة (طالبان) والمتعلق بخفض العنف لمدة أسبوع.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في بيان، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأفغاني أجرى لقاءات ناجحة مع زعماء محليين بشأن كيفية تعامل الحكومة الأفغانية مع عملية السلام، مضيفة أنه جرى التوصل إلى الاتفاق الأمريكي مع طالبان بعد مفاوضات مطولة.

من جانبه، أطلع خليل زاد، الذي قاد المحادثات مع طالبان بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية، الرئيس الأفغاني، على الخطوات التي ستتخذ بعد دخول اتفاق خفض العنف حيز التنفيذ.

وجاء الاجتماع بعد يوم من إعلان فوز غني بولاية جديدة في انتخابات رئاسية متنازع عليها.

يذكر أن وزير الداخلية الأفغاني أعلن، في وقت سابق، أن الحد من العنف بين حركة طالبان والولايات المتحدة يبدأ بغضون 5 أيام.