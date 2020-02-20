راشفورد يواجه خطر الغياب عن إنجلترا في يورو 2020 بسبب الإصابة

يواجه ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد خطر الغياب عن منتخب إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بسبب الإصابة.

وقال اولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مساء الخميس في مؤتمر صحفي أن راشفورد لايزال يعاني من الإصابة ولن يعود للمباريات قبل عدة أشهر.

وتعرض راشفورد ، 22 عاما، لكسر في الظهر الشهر الماضي خلال مشاركته كبديل في المباراة التي فاز بها فريقه على وولفرهامبتون 1 - صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي ولكن تم استبداله بعد 16 دقيقة فقط لشكواه من آلام في الظهر.

وأوضح سولسكاير:" اتمنى أن يشارك مجددا هذا الموسم لكن الأمر لن يتحدد في الوقت الحالي".

وأشار:" الأمر يستغرق الكثير من الوقت أنا لست بطبيب، اتمنى أن يتعافى أسرع مما هو متوقع، لكن بدون شك لازال أمامه عدة أشهر قبل العودة".

وعن فرصة راشفورد في المشاركة بيورو 2020، قال مدرب مانشستر:" اتمنى أن يشارك معنا قبلها، لكننا لسنا على ثقة، إذا لم يصل للشكل المناسب فلن يكون موجودا".