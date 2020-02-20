المرصد السوري: دخول رتل عسكري تركي جديد إلي شمال إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الخميس بدخول رتل عسكري تركي جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتكون من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في تصريحات، أوردتها قناة (العربية الحدث) - إن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية جديدة في قرية بزابور بجبل الزاوية.

وأضاف أن القوات التركية تمركزت في أعلى قمة النبي أيوب الاستراتيجية التي تشرف على مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، إضافة إلى أجزاء من طريق حلب-اللاذقية الدولي، كما أنشأت نقطة عسكرية بالقرب من بلدة بسنقول الواقعة على ذات الطريق المعروف بـ "M4"، ليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" إلى 39.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، إلى أن القوات التركية عمدت إلى إخلاء مواقع جديدة في ريف بلدة تل تمر بعد أسبوع من انسحابها من مناطق عدة هناك، كما عمدوا إلى إحراق مقراتهم قبيل الانسحاب.