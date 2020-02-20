إعادة تاج ديني تاريخي من هولندا إلى إثيوبيا

قال وزير الثقافة الإثيوبي هيروت كاساو أنه تم اليوم الخميس إعادة تاج ديني تاريخي إلى البلاد، بعد إخفائه في هولندا لأكثر من عقدين من الزمان.

وقال كاساو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التاج، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ، تم سرقته قبل 25 عاما، من إحدى الكنائس الأرثوذكسية في قرية شيليكوت الواقعة شمال إثيوبيا.

واكتشف سيراك أصفو، وهو رجل من أصول إثيوبية ويعيش في مدينة روتردام الساحلية الهولندية، التاج المسروق في حقيبة تخص أحد الزائرين، بحسب ما ذكرته محطة "فانا" الإثيوبية الرسمية. وأضافت "فانا" أنه قام فيما بعد "بحمايته حتى شعر بأن الوضع آمن لإعادته".

واتصل أصفو بالخارجية الهولندية في عام 2019 "لبحث كيفية إعادة العمل الفني الثقافي المهم إلى إثيوبيا"، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان لها.

والتقى أصفو ووزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، سيجريد كاج، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتسليمه التاج.