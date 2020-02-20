أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية -اليوم الخميس- تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك غداة إعلان البلاد تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وكتب المتحدث علي ربيعي، على صفحته على موقع تويتر، اليوم: "تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بمشاركة وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن، والمتحدث باسم الحكومة، وممثل الأركان العامة للقوات المسلحة".

وأضاف: "منذ بداية تفشي كورونا في الصين، تقوم الحكومة بمراجعة الأمر في عدد من الاجتماعات لاتخاذ القرارات المناسبة ومراقبة الحدود، كما أن وزارة الصحة ترصد وبدقة هذه القضية، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة، والآن بعد أن أصبحت العلامات واضحة، نحتاج إلى عمل وتعاون أكثر شمولا من جميع المواطنين".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عنه القول إن الحكومة "ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل اهتمام وقوة، وتتوقع من المواطنين التعاون والاستجابة لتوصيات وزارة الصحة والتعليم الطبي".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس.

وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.