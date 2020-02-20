وزير الداخلية: تطوير التعاون مع أجهزة الشرطة العربية ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم، بمقر ديوان عام وزارة الداخلية، للدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب والذي يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم.

وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المقبل للمجلس ، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المشترك لمواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة والتى أدت إلى انتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة.

بدوره، أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.