الكشف عن خريطة دخول الجماهير لقمة السوبر

كشف عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك والمقررة لها اليوم في السوبر المصري.

وقال عارف العواني في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "الأبواب ستفتح الساعة 5 مساء وهناك تفتيش أمني عبر 84 بوابة".

وأضاف: "جماهير الزمالك في المدرجات اليمنى، والأهلي في الجهة اليسرى، وبوابات دخول مشجعي الأبيض 21، 26، 27، 28، 29، بوابات جماهير الأحمر 9، 10، 11، 12، 17".

وأكمل: "هناك منصات لبيع التذاكر حول الملعب، وتم بيع 26 ألف تذكرة، وتذاكر الأهلي نفذت، ومتبقي كمية بسيطة من تذاكر الزمالك".

وأردف: "سيكون هناك حفل افتتاح، وعروض بالإضائة الموجودة في الملعب مع الموسيقى".

وتابع: "لدينا الكثير من المذيعين للتفاعل مع الجماهير، وهناك سحب على 3 سيارات بين الشوطين، بالإضافة إلى سحب على 200 جهاز ذكي".

واختتم: "سيعلن عن الفائز برقم مقعده، ولا يوجد حفل فني أو مطربين".