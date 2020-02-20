 السلطات الإيرانية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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السلطات الإيرانية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد
فيروس كورونا الجديد
د ب أ
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 2:40 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 2:40 م

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه "بناء على نتائج الاختبارات، فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك" بوسط إيران.

وأوضح أن حالتين من الثلاثة في قم، والأخرى في آراك.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في إيران إلى خمسة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.

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