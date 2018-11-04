تركي آل الشيخ: كفة الأهلي ستكون الأرجح في السوبر

يرى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أن الأحمر سيكون الأقرب لحسم مباراة السوبر المصري، والتتويج باللقب على حساب الزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك، مساء الخميس، للمنافسة علي لقب السوبر المصري 2018-2019، في اللقاء المقرر إقامته بالإمارات.

وقال آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية: "من الأشياء التاريخية في العالم العربي الأهلي والزمالك لقاء كبير في أبو ظبي الخير".

وتابع: "حسام غالي نجم كبير ولست أنا من سيعيده، وبالتأكيد له مستقبل في النادي الأهلي والكرة المصرية".

وأضاف: "مباراة صعب التنبؤ بها، الزمالك لديه نشوة البطولة أمام الترجي وتغلب عليه بهذه النتيجة الكبيرة، ومدرب الأبيض درب الأهلي من قبل، ولكن أرى أن كفة الأهلي أرجح لأنه في فورمة عالية".

وأردف: "اختلف مع أحمد حسام ميدو عندما قال أن مباراة الغد اختبار للاعبي الأهلي والجهاز الفني، التاريخ يقول إن الأهلي بطل السوبر 11 مرة، هذه البطولة شرفية ولن تعكس أي شئ من ناحية اختبار المارد الأحمر وقوته".

واختتم: "أنا جاهز دائمًا لما يطلبه محمود الخطيب، هو لديه أفكار كبيرة وجاهز على قدر استطاعتي لتحقيق هذه الأفكار على أرض الواقع".