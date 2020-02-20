مباحث أبوتيج تكشف لغز العثور على جثة «طفل الكرتونة» بمنزل مهجور

قرر المستشار إبراهيم عكاشة، مدير نيابة أبوتيج حبس "س .ع .ع" ربة منزل لتسببها في وفاة الطفل "ز.ي .ف" بقرية البلايزة دائرة المركز إثر سقوطه في "طشط" المياه داخل منزلها وقيامها بإخفاء الجريمة بوضع الطفل داخل كرونة وإلقاءها بمنزل مهجور.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة أبوتيج بقيادة المقدم محمد عطية، رئيس المباحث، خلال 24 ساعة من كشف غموض الواقعة والتي كانت بدايتها بالعثور على جثة رضيع يبلغ من العمر 19 شهرا موضوعة داخل كرتونة في منزل مهجور بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج محافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقلت رجال المباحث لمكان الواقعة التي أثارت ضجة كبيرة بين المواطنين مع انتشار شائعات أبرزها أن مافيا الآثار ذبحوه للحصول على المقبرة الأثرية، كما ثارت شائعات تهدد الأمن والسلام الاجتماعي.

وتوصلت جهود المباحث إلى أن سيدة حملت الكرتونة وسارت بيها مسافة طويلة إلى أن تركتها في المسكن المهجور، وتبين أنها جارة أسرة الضحية.

وألقى رجال المباحث القبض عليها وتم استجوابها بعد أن تأكدوا أن الطفل الذي كان يتعلم المشى حديثا دخل إلى مسكنها ووضع رأسه في إناء لإعداد العجين "عجانة" فسقط في المياه ومات غرقا، وعندما شاهدت السيدة الجثة خشيت من اتهامها بقتله ومع اضطرابها نفسيا قررت التخلص من الجثة بوضعتها داخل كرتونة وسارت بها مسافة طويلة إلى أن وصلت إلى منزل مهجور بجوار منزل أسرتها وتركت الكرتونة.

وأثبتت التحريات اضطراب المتهمة نفسيا وخوفا من اتهامها من أهلية الطفل اعترفت تفصيليا بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.