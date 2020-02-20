محكمة أوروبية تقضي بعد رحيل بلغاريا ويغور إلى الصين

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن السلطات البلغارية يجب ألا ترحل ثلاثة صينيين من عرقية الويغور إلى الصين.

وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج إن الثلاثة سوف يكونوا معرضين للحجز التعسفي أو سوء المعاملة أو حتى القتل، بالوضع في الاعتبار احتجاز الصين لمئات الآلاف من عرقية الويغور في إقليم شينجيانج.

وأشارت المحكمة إلى أن الجماعات الحقوقية تحدثت عن حالات سوء معاملة وتعذيب لهؤلاء المحتجزين، فيما تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عن بعض عمليات قتل للمحتجزين.

وقالت المحكمة إن السلطات البلغارية كانت قد زعمت أن مقدمي الطلبات قضوا وقتا في سورية حيث دربتهم حركة تركستان الشرقية الإسلامية قبل أن يأتوا إلى بلغاريا.

وأضافت المحكمة أن مثل تلك الشكوك يمكن أن تعرضهم لفترات سجن طويلة أو عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية في حال أعيدوا إلى الصين.