32 % من الألمان يرشحون السياسي روتجن لرئاسة حزب ميركل

(د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن غالبية من المواطنين الألمان يرون أن السياسي نوربرت روتجن هو الأقرب لتولي رئاسة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (سيفي) لقياس الرأي أن نحو 32% من الألمان يثقون في وزير البيئة الأسبق لشغل هذا المنصب.

في المقابل، أعرب نحو 25% من المستطلع آراؤهم، عن تأييدهم لتولي فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق لكتلة التحالف المسيحي، رئاسة الحزب، وحصل السياسي ارمين لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، على تأييد 10%، فيما حصل وزير الصحة ينس شبان على تأييد 7% فقط.

وعلى مستوى أنصار التحالف المسيحي، أظهرت النتائج تساوي نسب التأييد تقريبا لميرتس وروتجن (39% لميرتس و5ر38% لروتجن).

وكان استطلاع أجري في الأسبوع الماضي وأظهر تقدما ملحوظا لميرتس في نسبة المؤيدين له للترشح لمنصب المستشار في العام المقبل.

كان روتجن، الذي تولى الرئاسة التنفيذية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، أعلن ترشحه لرئاسة الحزب المسيحي أمس.

تجدر الإشارة إلى أن انيجريت كرامب-كارنباور، التي خلفت ميركل في زعامة الحزب، كانت أعلنت استقالتها من منصبها الحزبي على خلفية فضيحة تعاون تصويتي بين فرع الحزب في ولاية تورينجن مع حزب البديل من أجل ألمانيا.