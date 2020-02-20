مدير المنتخب الألماني يؤيد خفض الحد الأدنى لسن المحترفين في الدوري الألماني

قال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، إن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيرحب بخفض الحد الأدنى لسن لاعبي الدوري الألماني.

أضاف بيرهوف في تصريح لمجلة "كيكر" الرياضية اليوم الخميس: " نتحدث عن حالات استثنائية جدا، ولكن ذلك أمر مطلوب فيما يتعلق ببعض اللاعبين".

غير أن مدير المنتخب شدد في إطار النقاش الذي أثاره اقتراح نادي بروسيا دورتموند، على ضرورة وجود آليات مراقبة لحماية المواهب.

وقال:" سيكون من الضروري في ظل التطور الجسماني لبعض اللاعبين أن تكون هناك رقابة طبية"، مضيفا أن "القائمين على اللعب في الأندية، والذين تحدثنا معهم بهذا الشأن أكدوا ذلك بالفعل".

يشار إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يعتزم خفض الحد الأدنى للسن في مجال الاحتراف.

و تنص اللائحة المعمول بها حاليا على أن يكون اللاعب قد أتم سن 18 عاما على الأقل، في أول مباراة له في الدوري الألماني.

ويلزم اللاعبون القصر بتقديم موافقة الممثل القانوني لهم، ويحتاج الاستثناء من هذه القاعدة لموافقة الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم التي تضم ممثلين عن الفرق الـ 36 التي تلعب في دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.

ويبدو أن نادي بروسيا دورتموند يعتزم التقدم بطلب بشأن الاقتراح خلال الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد، والمقررة أواخر مارس المقبل.

وقال يوتي شاتسيالِسكو، المدير الرياضي للمنتخبات في الاتحاد الألماني لكرة القدم، في تصريح لنفس المجلة: "من الجيد لهذا اللاعب أو ذاك أن يستطيع اللعب مبكرا في الفريق الأول، وتكييف سرعته ولياقته البدنية معهم، ولكن هناك آخرون أيضا يحتاجون لوقت أطول بعض الشيء".

ورأى شاتسيالِسكو ضرورة أن يتخذ القرار بشكل مختلف من حالة إلى أخرى.