وزير الاتصال الجزائري: قرار اعتبار 22 فبراير يوما وطنيا مكسب للشعب

أشاد وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر في تصريحات له اليوم الخميس بقرار الرئيس تبون باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام، يوم انطلاق الحراك الشعبي السلمي كيوم وطني ، معتبر القرار حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية، كما أنه يعد مكسبا للشعب وللجزائر، ويعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن أمس الأربعاء، عن قرار اعتبار يوم 22 فبراير يوما وطنيا باسم"اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية؛ وذلك لتخليد الذكرى الأولى للحراك الشعبي.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن هذا اليوم سيحتفل به في كل أنحاء البلاد من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة والوحدة الوطنية وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.